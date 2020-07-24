Москва, , 16:41 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Toyota на российском рынке ООО «Тойота Мотор», являющимся объявил об отзыве 26 транспортных средств. Об этом сообщает 24 июля пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Toyota Prius, изготовленные в период с 7 мая 2014 года по 9 июня 2015 года.

«Причина отзыва транспортных средств: регулярное вождение в определённых высоко-нагруженных условиях (например, почти полное нажатие педали акселератора при начале движения и последующее полное нажатие педали) может вызвать высокие термические нагрузки в отдельных транзисторах ИСМ, что может со временем привести к их повреждению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дефект может привести к индикации различных предупреждающих ламп и предупреждающих сообщений на приборной панели.

На отзываемых автомобилях будет обновлено программное обеспечение ЭБУ распределения питания. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.