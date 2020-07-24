Бишкек, , 16:40 — REGNUM В Киргизии за 23 июля коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 53 медицинских работников. Об этом сегодня, 24 июля, на брифинге сообщила начальник управления минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, среди новых подтвержденных случаев 22 приходится на врачей и 31 — на медперсонал.

Представитель министерства здравоохранения отметила, что за минувшие сутки признаны излечившимися и выписаны из больниц и с домашней самоизоляции 74 медика, у которых ранее диагностировали «COVID-19».

Всего с начала пандемии заражение коронавирусом было зафиксировано у 2 580 киргизстанских медицинских работников, из которых 1 234 уже выздоровели.