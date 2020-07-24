Белгород, , 16:23 — REGNUM Ограничение на проведение мероприятий, посвящённых празднованию дней районов и городских округов, снято в Белгородской области. Также смягчён режим изоляции для приезжающих в регион, сообщили на оперативном брифинге в правительстве области.

Соответствующее постановление 24 июля подписал губернатор Евгений Савченко. Эпидемиологическая обстановка позволяет проводить мероприятия, посвящённые празднованию дней районов и городских округов.

«Эти торжества важны для муниципалитетов, ведь в большинстве случаев праздничная дата совпадает с днём освобождения района или городского округа от немецко-фашистских захватчиков. Однако мероприятия могут состояться только при строгом соблюдении требований по недопущению распространения коронавируса: соблюдение социальной дистанции, масочного режима и проведение мероприятия на открытом воздухе», — уточнила заместитель губернатора Ольга Павлова.

В постановлении также говорится об отмене изоляции для здоровых иностранных граждан, приехавших из-за границы — им нужно будет предоставить справку об отсутствии коронавируса. Тест на инфекцию необходимо сделать и соотечественникам, вернувшимся из-за рубежа.