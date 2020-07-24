Белгород, 24 июля 2020, 16:23 — REGNUM Ограничение на проведение мероприятий, посвящённых празднованию дней районов и городских округов, снято в Белгородской области. Также смягчён режим изоляции для приезжающих в регион, сообщили на оперативном брифинге в правительстве области.
Соответствующее постановление 24 июля подписал губернатор Евгений Савченко. Эпидемиологическая обстановка позволяет проводить мероприятия, посвящённые празднованию дней районов и городских округов.
В постановлении также говорится об отмене изоляции для здоровых иностранных граждан, приехавших из-за границы — им нужно будет предоставить справку об отсутствии коронавируса. Тест на инфекцию необходимо сделать и соотечественникам, вернувшимся из-за рубежа.