Калуга, , 16:50 — REGNUM С начала 2020 года калужскими органами службы занятости направлены на обучение 223 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трёх лет, а также имеющие детей дошкольного возраста и не состоящие в трудовых отношениях. 165 женщин успешно завершили обучение. Об этом 24 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве труда и социальной защиты Калужской области.

По данным ведомства, региональный проект «Содействие занятости женщин» способствует созданию для женщин с семейной нагрузкой условий, позволяющих им найти баланс между работой и воспитанием ребёнка, в том числе в связи с необходимостью смены сферы профессиональной деятельности. Обучение женщин осуществляется по профессиям, востребованным в регионе, таким, как бухгалтер, повар, парикмахер, специалист по работе с персоналом, кассир торгового зала, помощник воспитателя, секретарь-делопроизводитель, кондитер.

Социальный проект по трудоустройству и переобучению женщин с детьми реализуется в Калужской области в рамках национального проекта «Демография».

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