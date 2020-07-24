Москва, 24 июля 2020, 16:11 — REGNUM Возобновление авиаперелётов в Турцию, Великобританию и Танзанию и обратно ускорит возможность российских граждан вернуться в Россию, сообщили 24 июля в Консульском департаменте МИД РФ.
«Это решение также позволит ускорить возвращение граждан российских из-за рубежа», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, прерванное из-за пандемии COVID-19 авиасообщение с тремя вышеуказанными странами Россия возобновляет с 1 августа 2020 г.
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