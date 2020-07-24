24 июля 2020 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 15:59 — REGNUM В июне 2020 года законопроект, корректирующий законодательство о национальных парках России, был внесен в Государственную думу РФ. Среди его авторов указывались руководители «Единой России», и проект стал быстро продвигаться к принятию. В пояснительной записке к нему сообщалось, что его целью является снятие социального напряжения у жителей поселений, входящих в национальные парки, вызванного излишним регулированием жилищного строительства и ведения бизнеса.

Одна из десятков часовен на берега Кенозера, в Кенозерском национальном парке (Архангельская область) Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Один из наиболее успешных директоров национальных парков — директор Кенозерского парка (Архангельская область) Елена Шатковская, также считает необходимым облегчить жизнь людей: «Остро стоит вопрос с жилищным строительством в деревнях в границах ООПТ… Люди по несколько лет ждут от Минприроды России согласования разрешённого использования земельного участка, согласования уведомления о планируемом строительстве. Ситуация критически обостряется, если земельный участок предоставлен жителям на правах аренды. Древесина, заготовленная для строительства, приходит в негодность. Получатели средств материнского капитала на улучшение жилищных условий не могут оформить право общей долевой собственности членов семьи на земельный участок».

Но внесенный законопроект вызвал у нее тревогу предложением изменения границ парков и выведения из них поселений: «Мы чувствуем поддержку людей и их веру в национальный парк, что красноречиво подтверждают результаты соцопроса, проведённого САФУ имени М. В. Ломоносова в 2019 году: 87,1% жителей Кенозерья не хотят, чтобы их населённые пункты были исключены из границ Парка. Однако в последние годы в условиях меняющегося федерального законодательства вся эта деятельность может быть просто перечёркнута…

…молниеносно принимаются законы о вольерной охоте, инициативе о запрете на вылов китообразных было отказано. Почему у простых людей нет таких лоббистов? Но поверьте, люди понимают, почему с завидным упорством предпринимаются активные попытки внесения изменений в ФЗ, связанные с исключением земель из границ ООПТ. И это упорство продиктовано не заботой о местных жителях. Это просто очень дорогая земля, это бизнес, это большие деньги».

Жители деревни Зехнова (Кенозерский национальный парк) обсуждают законопроект о национальных парках внесенный в Государственную Думу РФ Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Свою точку зрения высказал президентский Совет по правам человека. Он, как сообщает сайт Совета, «направил в Государственную думу рекомендации по защите ООПТ… Ряд законопроектов Совет предлагает отклонить… Предложения правозащитников в отношении законопроекта № 974 393−7 предусматривают: полный запрет на изъятие земельных и лесных участков национальных парков…, отмену возможности изменения границ национальных парков…, отмену обязательности согласования вопросов социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов в населённых пунктах, находящихся на территориях национальных парков и их охранных зон…, отмену необходимости получения разрешения на строительство, реконструкцию и на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в населённых пунктах, находящихся на территориях национальных парков, в Минприроды России…, отмену рассмотрения непосредственно в Минприроды России уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС…, исключение из перечня объектов государственной экологической экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, имеющих важное социальное значение, расположенных в населённых пунктах, находящихся на территориях национальных парков…

Совет предлагает для доработки указанного законопроекта создать рабочую группу, включив в ее состав членов и экспертов постоянной комиссии по экологическим правам Совета, представителей Администрации Президента РФ, Минприроды России, Росреестра, профильных комитетов палат Федерального Собрания РФ, представителей некоммерческих организаций, занимающихся вопросами сохранения и развития ООПТ».

Государственная дума согласилась с предложением СПЧ, правовое управление ГД РФ подготовило заключение о необходимости доработки законопроекта. «Единая Россия», по видимому, с этим согласилась, что является победой здравого смысла в национальных интересах.

К сожалению, «Гринпис», как один из инициаторов широкого обсуждения изменений в законодательство, устроил из события шоу. Информация на его сайте по-скромному названа : «Сторонники Greenpeace снова спасли нацпарки… Это победа сторонников Greenpeace», хотя ключевую роль в решении Госдумы сыграл Совет по правам человека. «Победители» в той же информации сообщили, что «мы существуем только благодаря поддержке частных лиц… нам нужна ваша постоянная поддержка». Сергей Цыпленков, исполнительный директор «Гринписа» России по телефону сказал, что «это такой провокационный заголовок», обещал перезвонить через час, но так и не перезвонил.

Риторика «друзей» и «врагов» используется гринписовцами в «разогреве» сбора пожертвований. Для национальных парков это опасная игра, рвущая тонкую ткань взаимного уважения всех участников дискуссии, без которого закон не будет принят в желаемом природоохранным сообществом виде.

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