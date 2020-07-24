Ростов-на-Дону, , 15:58 — REGNUM Коневладельцы обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой спасти от закрытия ипподром, расположенный на улице Малюгиной в Ростове-на-Дону. В настоящее время коневладельцам повысили арендную плату, что в нынешних условиях — непосильная ноша.

«Ростовский ипподром настигла беда. Нынешние собственники ипподрома хотят снести его и застроить коммерческой недвижимостью. Пойдут под снос конюшни, трибуна, дорожка. Та дорожка ипподрома, где в 2010 году побеждал в призе «Президента РФ» — Ваш любимчик Хорезм. Мы помним Вас в Ростове-на-Дону и помним Вашу победу. Мы просим Вас, в память о Вашем великом жеребце восстановить справедливость и не дать снести наш ипподром, которому в этом году исполнилось 118 лет», — говорится в письме на имя главы Чечни (письмо оказалось в распоряжении редакции 161.ru).

ИА REGNUM отмечает, что ранее коллектив тренеров, жокеев и лиц, участвующих в тренинге скаковых лошадей, а также частных владельцев, профессионалов и любителей конного спорта в Ростовской области обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти ипподром.