Черкесск, , 15:56 — REGNUM В Ингушетии за прошедшие сутки выписаны в связи с выздоровлением 73 пациента, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция. Это самый большой показатель с начала июля, следует из графика, приведенного 24 июля федеральным оперативным штабом.

Общее число выздоровевших составило 2755. При этом за сутки выросло и число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Прирост составил 27 пациентов. Общее число подтвержденных случаев заражения, таким образом, достигло 3529.

Выросло в Ингушетии за сутки и число смертей пациентов с COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, за все время умерли 73 человека.

Стоит отметить, что, по данным минздрава региона, показатель летальности в республике составил 2,06%. Это второй результат после Дагестана, где уровень летальности составляет 4,82%. Наименьший показатель летальности зафиксирован в Карачаево-Черкесии — 0,46%.