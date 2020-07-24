Самара, , 15:56 — REGNUM Сотрудника военного комиссариата обвиняют в получении взятки в Самаре. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в марте текущего года обвиняемый начальник отделения подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата Красноглинского и Кировского районов Самары получил 200 тысяч рублей.

За это, по мнению следователей, он не должен был принимать меры по розыску двух граждан, которые уклонялись от первоначальной постановки на воинский учет и призыва на военную службу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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