Самара, 24 июля 2020, 15:56 — REGNUM Сотрудника военного комиссариата обвиняют в получении взятки в Самаре. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.
По версии следствия, в марте текущего года обвиняемый начальник отделения подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата Красноглинского и Кировского районов Самары получил 200 тысяч рублей.
За это, по мнению следователей, он не должен был принимать меры по розыску двух граждан, которые уклонялись от первоначальной постановки на воинский учет и призыва на военную службу.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Читайте ранее в этом сюжете: В Татарии чиновники исполкома подозреваются в подлоге при ремонте иномарок