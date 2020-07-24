Железноводск, Ставропольский край, , 15:58 — REGNUM Одним из вандалов, испортивших роллердром в городе-курорте Железноводске, оказался 12-летний подросток. Об этом сообщается на странице главного управления МВД России по Ставропольскому краю в Instagram.

Ранее мэрия Железноводска сообщила, что неизвестные разгромили и расписали ненормативной лексикой ряд спортивных объектов в городском парке имени Станислава Говорухина. Произошло это в период закрытия общественной территории из-за ограничений, действующих в связи с пандемией коронавируса.

Видеозаписи с камер наружного наблюдения позволили полицейским установить личность 12-летнего подростка, совершившего вандализм. Юноша рассказал, что во время прогулки в парке разрисовал краской снаряды роллердрома. Он также сообщил, что сделал это не один, а с приятелем.

«Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних проведена профилактическая беседа с подростком и его родителями о недопустимости подобного поведения», — отметили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, парк имени Говорухина в Железноводске в последний раз был обновлен в 2018 году, на реализацию проекта было выделено более 25 млн рублей. В администрации города заверили, что в ближайшее время испорченные объекты будут отремонтированы.

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