Ростов-на-Дону, , 15:46 — REGNUM В Ростовской области в последнее время фиксируют рост числа заболевших внебольничной пневмонией жителей региона. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалёв.

«Хотелось бы отметить сложную ситуацию с внебольничными пневмониями. Уровень заболеваемости остаётся высоким. К сожалению, за последние четыре недели мы отмечаем еженедельный прирост. Пусть этот прирост не критический, но вместе с тем сама тенденция очень настораживает. За неделю у нас регистрируется в зависимости от недели от 398 [случаев] на 26-й неделе до немногим более 700 [случаев] на прошлой неделе», — сказал Ковалёв.

ИА REGNUM напоминает, что в период с апреля по июль 2020 года в Ростовской области было зарегистрировано более 4,6 тыс. случаев внебольничной пневмонии. Все пациенты с внебольничной пневмонией проходят процедуру компьютерной томографии и сдают тест на коронавирус.

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