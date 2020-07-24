Тверь, , 15:46 — REGNUM Создание транспортно-пересадочного узла, который станет одним из ключевых объектов инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» на территории особой экономической зоны «Завидово» в Конаковском районе Тверской области, позволит в течение часа добраться из Москвы до курорта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, ход работ на объекте 24 июля проинспектировали губернатор Игорь Руденя и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«Кластер «Волжское море» имеет очень большие перспективы развития. В первую очередь мы начали с транспортной доступности — это мосты, автомобильные дороги, возможность организовывать яхтенное судоходство. Транспортно-пересадочный узел даст возможность напрямую с Ленинградского вокзала в течение часа добираться до «большой воды», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» для обслуживания туристических судов в устьевом участке реки Шоша стартовало в 2020 году, подрядчиком по итогам ранее проведённых торгов было определено ООО «ДСК». Работы идут в рамках графика, он рассчитан на три года. К концу 2022 года в устье реки Шоша должны построить причальные сооружения, создать акваторию порта, укрепить берег, устроить наружные инженерные сети (электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, газоснабжения), а также построить подъездную автомобильную дорогу и парковку, здание вокзала. Также инвестпроект предусматривает реконструкцию автодорог, строительство водозаборного узла, мостов и других сооружений в Завидово, Калязине, Кимрах, Весьегонске, Конаково и Твери.

Транспортно-пересадочный узел в итоге должен объединить водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 июля, Игорь Руденя и Зарина Догузова открыли пешеходный мост через реку Дойбица — этот мост является одним из объектов кластера.

«Туристический потенциал Тверской области огромен. Уже сейчас это «туристический магнит». На три года в нашей программе заложено почти 1,3 млрд рублей по строительству объектов обеспечивающей инфраструктуры», — сказала Догузова.

Также губернатор и глава Ростуризма ознакомились с функционированием гостиницы «Ямская», которая была открыта на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово» в 2018 году. Помимо этого запланировано посещение ряда туристических объектов Твери и Осташковского городского округа.