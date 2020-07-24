Афины , , 15:45 — REGNUM В ряде городов Греции и на Кипре 24 июля прозвучал траурный звон колоколов из-за превращения собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Об этом сообщает агентство церковных новостей «Ромфея».

Так, в Греции траурный звон колоколов прозвучал в городах Серры и Патры по решению митрополитов. На Кипре по решению архиепископа Хризостома траурный колокольный звон начался в 12:00 по местному времени и звучал в течение пяти минут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Турции аннулировали решение 1934 года о наделении Святой Софии статусом музея. Здание передано мусульманской общине для богослужений.

Президент РоссииВладимир Путини глава правительства Греции Кириакос Мицотакис 22 июля обсудили изменение властями Турции статуса собора Святой Софией в городе Стамбуле.

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