Екатеринбург, , 15:44 — REGNUM В Екатеринбурге скончался известный на Урале фотограф Илья Строков. Он был заражён коронавирусом и боролся с COVID-19, пишут СМИ.

Мужчине было 47 лет. Он владел собственной фотошколой. О заражении короанвирусом написал на своей странице в Facebook 30 июня. Тогда его состояние оценивалось без осложнений.

«Хорошо что без осложнений, надеюсь так и останется. Всем привет и берегите себя! Обращений стало очень много!» — писал фотограф.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 24 июля в Свердловской области от COVID-19 умерли 220 человек. Среди них и глава регионального министерства АПК Дмитрий Дегтярёв.