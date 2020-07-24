Черкесск, , 15:41 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошла еще одна смерть пациента, заразившегося коронавирусной инфекцией. Оперативный штаб региона не приводит данные по его возрасту, но отмечает, что на 24 июля общее количество случаев смертельного исхода составляет 21.

За минувшие сутки выписаны и сняты с наблюдения медиков 54 пациента. Это более чем в два раза превышает число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом (+23).

Общая численность заразившихся опасным вирусом достигла 4333. Выздоровели за все время 2860 пациентов.

Напомним, Карачаево-Черкесия перешла к третьему этапу снятия ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса. Власти региона уточнили, что такой шаг им позволили сделать рекомендации Роспотребнадзора, который отмечает улучшение эпидситуации в республике.