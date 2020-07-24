Калуга, , 16:48 — REGNUM В первом полугодии 2020 года на фоне пандемии коронавируса прокуратурой Калужской области были устранены нарушения выплат стимулирующего характера в медицинских организациях. Защищены права более тысячи медицинских работников, выплачены стимулирующие выплаты на сумму свыше 20 млн рублей. Об этом 24 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного органа.

Были приняты меры по фактам недостаточной обеспеченности медицинским оборудованием лечебных организаций, ненадлежащего состояния фельдшерско-акушерских пунктов и несоблюдения стандартов оснащения автомобилей скорой медицинской помощи. Так, по представлению прокурора Износковского района ФАП, расположенный в деревне Хвощи, оборудован системой центрального водоснабжения и канализацией. В Малоярославецком районе надзорным органом внесено представление по факту нарушения сроков приёмки выполненных работ по сборке, установке и монтажу модульного ФАПа. После вмешательства прокуратуры Мосальского района тахограф передвижного ФАПа подключен к диспетчерской системе ГЛОНАСС.

С начала года в регионе была продолжена работа по защите прав граждан на лекарственное обеспечение. В частности, исключена практика незаконного аннулирования медицинскими организациями рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании. По представлениям прокуратуры министерством здравоохранения региона устранены нарушения при обеспечении лекарствами граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а министерством конкурентной политики области организован мониторинг цен на жизненно необходимые лекарственные препараты.

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