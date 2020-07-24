Лион, Франция, , 15:37 — REGNUM Во Франции прокуратура потребовала начать судебное расследование по факту о «непреднамеренном убийстве» после серьезной автомобильной аварии на автомагистрали А7 в департаменте Дром, в результате которой 20 июля 2020 года погибли пятеро детей, сообщает Le Figaro.

«Мы все еще находимся в процессе установления личности жертв и проведения технического расследования. Экспертиза не закончена», — заявил прокурор Алекс Перрен.

Ранее пятеро детей в возрасте от 3 до 14 лет погибли в результате ДТП в департаменте Дром на юго-востоке Франции. Четверо других пассажиров в настоящее время находятся в больницах Лиона. Это трое взрослых и ребенок семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, авария, которая унесла жизни пяти человек во Франции, была вызвана механической поломкой.

Подробнее в материале: Во Франции назвали причину ДТП с пятью погибшими