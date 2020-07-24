Нур-Султан, , 15:36 — REGNUM Медицинские работники в Казахстане, заразившиеся пневмонией, получат компенсации в размере 2 млн тенге ($4,8 тыс.). Это следует из совместного приказа министерства здравоохранения и министерства труда и социальной защиты населения республики.

Ранее выплаты получали медики, заразившиеся коронавирусом. Однако теперь компенсацию смогут получить медработники, заболевшие пневмонией, которые по клиническим признакам не исключает COVID-19. Согласно документу, в случае смерти семьи медиков получат по 10 млн тенге ($24 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, с января по середину июля пневмонией в Казахстане заболели 234 тыс. человек, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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