Ростов-на-Дону, , 15:34 — REGNUM Власти Ростовской области пообещали жителям Таганрога сохранить рощу «Дубки». Об этом стало известно на встрече министра природных ресурсов и экологии региона Михаила Фишкина с общественниками и научным сообществом, передаёт ИА REGNUM.

В настоящее время зелёная зона имеет статус объекта культурного наследия и объекта археологического наследия, что исключает строительство на этой территории.

«Мы услышали всех, кто пришёл на встречу и высказался. Их мнения будут учтены при принятии дальнейших решений. Но в одном мнении сошлись все участники встречи: роща «Дубки» должна остаться в первозданном состоянии», — отметил глава ведомства.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в июле в ходе рабочей поездки в Таганрог губернатор Ростовской области Василий Голубев запретил вести строительство на территории таганрогской рощи «Дубки». Власти намерены сохранить зелёную зону и благоустроить территорию рощи.

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