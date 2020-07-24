Стокгольм, , 15:32 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 21 человека. Такие данные 24 июля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 24 июля сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 697 человек. Их число увеличилось на 21 человека за последние 24 часа. Количество выявленных зараженных составляет 78 997 человек. За сутки было выявлено 234 новых случая заражения.

По состоянию на 24 июля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 50 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 504 человека.