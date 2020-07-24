Вашингтон, , 15:34 — REGNUM На территории США за истекшие сутки было выявлено более 68 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 июля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По информации университета, за последние 24 часа в стране выявили 68 663 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число достигло 4 038 864.

Также сообщается, что за это же время в США от COVID-19 скончались 1112 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов выросло до 144 305.

При этом указывается, что в настоящее время в стране от нового заболевания вылечились 1 233 269 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки в Швейцарии было выявлено 154 новых подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией.