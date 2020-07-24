Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM Петербургский аэропорт «Пулково» полностью готов к возобновлению международного авиасообщения. Об этом ИА REGNUM сообщили в управляющей компании аэропорта.

Напомним, Россия возобновляет полеты за рубеж, но пока только в три страны (Великобританию, Танзанию и Турцию) и только из трех городов: Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.

По мере поступления заявок от авиакомпаний «Пулково» будет информировать о возобновлении полетов.

В пассажирском терминале усилен режим уборки и дезинфекции помещений и контактных поверхностей, в том числе лифтов, лестниц, стоек регистрации, зон досмотра, трапов и пассажирских автобусов. Воздух обеззараживают с помощью ультрафиолетовых рециркуляторов.

В зонах регистрации, контроля и у выходов на посадку нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

В аэропорту установлены дозаторы с антисептиком для рук. Пассажиры и встречающие могут приобрести маски, перчатки, антисептические гели и салфетки в специальных венднинговых автоматах при входе в аэропорт, в залах регистрации, ожидания внутренних рейсов и выдачи багажа, а также в магазинах и аптеках.

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