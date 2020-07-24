Нальчик, , 15:21 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки выросло число смертей COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 75-летний житель Чегема. Общее число случаев летального исхода к 24 июля достигло 66, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В госпиталях остаются 474 пациента. За сутки сделано 1122 теста на наличие коронавируса. Было выявлено еще 15 новых случаев заражения. Общее число пациентов с коронавирусом за все время в Кабардино-Балкарии достигло 5870 человек.

Выздоровел за прошедшие сутки 21 пациент. Всего выздоровевших и снятых с наблюдения медиков — 5377.

Власти региона отмечают улучшение эпидемической ситуации по коронавирусу в республике. Летальность в КБР составляет 1,1% что на 0,5% меньше среднероссийского показателя. Число выздоровевших превысило 91%.