Йоханнесбург, ЮАР, , 15:29 — REGNUM Южноафриканский активист по борьбе с апартеидом Эндрю Млангени, который был заключен в тюрьму вместе с Нельсоном Манделой в 1964 году после обвинений в государственной измене, скончался в возрасте 95 лет. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы президента ЮАР.

В соответствии с заявлением, Млангени, который провел 26 лет в тюрьме, был госпитализирован после жалобы на боль в брюшной полости.

Действующий президент ЮАР Сирил Рамафоса описал Млангени как «маяк этического лидерства и заботы о человечестве», чья смерть ознаменовала конец эпохи исторического поколения.

«С его кончиной… Млангени действительно передал эстафету своим соотечественникам, чтобы построить ЮАР, за освобождение и реконструкцию которой он боролся», — сказал он.

Млангени отстаивал такие ценности как достоинство и возможности для всех, и его «драматическая жизнь была уникальным примером героизма и смирения, присущих одному и тому же человеку», — сказал Рамафоса.

Млангени родился в 1925 году. В 1951 году он вступил в молодежное крыло Африканского национального конгресса (АНК), который сейчас является правящей партией ЮАР, а позже был направлен за границу для прохождения военной подготовки. По возвращении на родину в 1963 году он был арестован и предстал перед судом вместе с семью другими политиками, включая Манделу, в ходе так называемого «суда в Ривонии», названного в честь пригорода Йоханнесбурга, где некоторые из них были арестованы. Млангени был приговорен к пожизненному заключению и отправлен вместе с Манделой в тюрьму Роббен-Айленд, главную тюрьму, использовавшуюся в то время для мужчин-заключенных, выступавших против апартеида. После освобождения Млангени был членом парламента и до самой смерти жил в городе Соуэто, недалеко от Йоханнесбурга.