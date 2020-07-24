Белгород, , 15:19 — REGNUM Незаконный ввоз запчастей для авиационной техники предотвратили сотрудники погранслужбы и таможни в Белгородской области. Гражданин Украины утверждал, что оборудование на сумму свыше трёх миллионов рублей забыл в салоне незнакомец, сообщили 24 июля в пресс-службе Белгородской таможни.

На таможенном посту МАПП Нехотеевка инспекторы через инспекционно-досмотровый комплекс обследовали пассажирский автобус, следовавший по маршруту Украина — Россия. В багажнике обнаружили незадекларированный груз — 129 деталей, предназначенных для авиационной техники. Водитель пояснил, что запчасти забыл у него неизвестный пассажир и он надеялся встретить его, чтобы вернуть вещи. По заключению Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления рыночная стоимость оборудования составляет 3 182 493 рубля.

«Самые дорогостоящие: насос-регулятор для установки на авиационные двигатели, его стоимость 3 133 060 рублей, и лампа-фара самолетная для освещения взлётно-посадочных полос аэродромов, стоимостью 5,9 тысяч рублей. У перевозчика не было документов, разрешающих ввоз этих товаров. Таким образом, эксперт делает заключение, что оборудование не может быть установлено на летательные аппараты», — пояснил сменный заместитель начальника таможенного поста МАПП Нехотеевка Белгородской таможни Сергей Лебедев.

Возбуждено дело об административном правонарушении.