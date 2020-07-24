Москва, , 15:11 — REGNUM Требование о двухнедельной изоляции останется в силе для российских граждан, которые смогут прибывать в Великобританию с 1 августа. Об этом сообщили в посольстве Великобритании в Москве, передаёт 24 июля «Интерфакс».

"Для прибывающих из России ничего не меняется на данный момент», — пояснили в посольстве.

С 8 июня в Британии помещают на карантин въезжающих из-за рубежа. России нет в списке стран, для которых это требование отменено.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа в России возобновляются пассажирские авиарейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию.

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