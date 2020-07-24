Стокгольм, , 20:24 — REGNUM Генеральный директор шведской компании Attendo Мартин Тивеус подверг резкой критике власти Швеции. Поводом серьезного недовольства Тивеуса, который является главой одной из старейших и самых крупных компаний, предоставляющей услуги по оказанию помощи и уходу за десятками тысяч стариков в домах престарелых Швеции, стала медлительность властей. Об этом 24 июля сообщила газета Fria Tider.

«Мы могли бы намного лучше защитить своих стариков, приняв более мощные меры», — считает Тивеус.

По его мнению, именно ошибки шведских властей во время пандемии коронавирусной инфекции нанесли такой удар по пожилым людям в Швеции, где наблюдался один из самых высоких уровней смертности в мире:

«Единственный фактор, который в наибольшей степени связан с уровнем распространения (прим. — коронавирусной инфекции), — это какие меры принимаются в отношении людей, у которых не проявляются симптомы. В Швеции слишком поздно осознали это. Я не могу судить, была ли стратегия Швеции правильной или неправильной в целом. Но уже понятно, что меры в отношении защиты наших пожилых людей были недостаточными».

Со своей стороны, Мартин Тивеус также призывает шведские власти принять более жесткие меры для предотвращения второй волны пандемии. Особенное внимание, по его мнению, следует уделить мерам по инфекционному контролю в домах престарелых, где после подтвержденных случаев заболевания COVID-19 персонал должен в обязательном порядке сдавать тесты по меньшей мере один раз в неделю.