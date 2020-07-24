Алма-Ата, Казахстан, , 15:07 — REGNUM Авиакомпания Bek Air проиграла второй суд по возврату денег за билеты на отмененные рейсы, сообщили в пресс-службе комитета по защите прав потребителей Казахстана.

24 июля Турксибский суд Алма-Аты удовлетворил иск комитета на 5,9 млн тенге ($14,3 тыс.) по возврату денег за билеты 81 человеку. В комитете пообещали содействовать в возврате средств после вступления решения суда в силу.

Напомним, 17 июня суд удовлетворил первый иск против авиакомпании Bek Air. Всего в комитет по защите прав потребителей Казахстана обратились 890 человек с просьбой вернуть деньги за купленные авиабилеты у компании Bek Air на сумму 52 млн тенге ($126 тыс.).