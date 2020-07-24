Тверь, , 15:05 — REGNUM Тверская область станет участником программы возврата средств туристам, путешествующим по регионам России. Об этом в ходе поездки в регион 24 июля сообщила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Вместе с губернатором Игорем Руденей Догузова посетила ряд туристских объектов региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

«Ключевая задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром — обеспечить доступный, комфортный и безопасный отдых для наших граждан. Мы уже запустили немало новых уникальных направлений по доступным ценам. Сейчас расширяем программу. Туристический кэшбэк, или возврат части средств туристам — это новый проект, ранее мы ничего подобного в туризме не делали», — сообщила Зарина Догузова.

Она отметила, что гражданам России изначально предложено около двух миллионов самых разных туров по всей стране по доступным ценам, а принятое решение о возврате части потраченных денег станет выгодным предложением. В проекте смогут принять участие все российские регионы.

«О дате начала проекта объявим чуть позже, в августе. С самого старта акции и до конца года это могут быть самые разные туры по всей стране, начиная от пляжного отдыха, культурно-познавательного и других видов туризма», — сказала Догузова.

Конаковский район Тверской области входит в число самых привлекательных туристских направлений по России. В Завидово развивается круглогодичный курорт, объекты кластера «Волжское море».

«Развитие этого туристического кластера даст возможность комплексного развития территории, которая будет популярна у гостей из других регионов. Я надеюсь, что наша область всегда будет гостеприимной для всех, кто решил к нам приехать», — отметил губернатор Игорь Руденя.

О возврате гражданам части денег, потраченных на туры по России, ранее заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В список регионов, куда можно отправиться с выгодой, включены 45 субъектов РФ.