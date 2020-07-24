Краснодар, , 15:03 — REGNUM Около 90 га пляжных территорий Кубани переданы из федеральной собственности в муниципальную, сообщили 24 июля в пресс-службе администрации края по итогам встречи губернатора Вениамина Кондратьева с руководителем территориального управления Росимущества в Краснодарском крае и республике Адыгея Сергеем Маркевичем.

«Это была большая проблема: федеральная территория сдавалась в аренду, а осуществлять контроль за эффективностью ее использования было некому. В результате пляжи выглядели неухоженными. За год мы этот вопрос решили. Сейчас пляжи на контроле муниципальных властей, там чистота и порядок, они стали украшением курортного региона», — пояснил Вениамин Кондратьев.

В муниципальную собственность были переданы 58 пляжных территорий в Сочи, Геленджике, Анапе и Темрюке. Как отметил глава региона, перевод пляжей в муниципальную собственность позволит повысить уровень туристических услуг и привлекательность курортов.