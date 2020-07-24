Уфа, , 15:07 — REGNUM Новый корпус детского сада «Ладушки» открылся в Тольятти. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в новом корпусе детского сада, который начал работу в Автозаводском районе города, разместился центр раннего математического развития детей. Сюда уже завезли необходимое оборудование. Здесь будут развивать и воспитывать 350 малышей.

Отмечается, что местные жители ждали его открытия более пяти лет. Стены на каждом этаже детского сада расписали вручную. На первом этаже дошколята могут знакомиться с историей и памятными местами Тольятти. Для этой цели сотрудники учреждения подготовили соответствующую экспозицию. На другом этаже дети узнают о планетах солнечной системы и континентах.

Сообщается, что этом учреждении уже начал работу шахматный клуб. Кроме этого, в здании оборудован класс, в котором дети в игровой форме смогут узнать о правилах дорожного движения.

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