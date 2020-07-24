Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM Петербург договорился с Минздравом о транше из федерального бюджета в 1,2 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

Деньги пойдут на надбавки медикам, работающим с пациентами с COVID-19. Этот транш потратят на выплаты за июль и август.

С апреля по июнь из резервного фонда правительства на те же цели Петербургу передали 3,2 млрд рублей. Более 2,9 млрд из них разделили между 26 726 сотрудниками медицинских учреждений.

Заметим, губернатор Александр Беглов сообщил, что 7 тыс. работников больниц в Петербурге заразились коронавирусом.

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