Волгоград, , 14:47 — REGNUM Ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса продлены в Волгоградской области. Некоторые из них — такие как торжественная регистрация брака, проведение массовых мероприятий или посещений общеобразовательных учреждений — на неопределённый срок, сообщили 24 июля в региональном оперативном штабе.

В регионе усилят масочный режим: теперь его действие распространиться на уличную торговлю. Для работающих граждан старше 65 лет до 9 августа продлевается режим самоизоляции. С 27 июля гражданам с температурой свыше 37,2 градусов запрещено посещать места массового скопления людей, при этом сотрудники, проводящие термометрический контроль, могут вызывать полицию в случае отказа нарушителя режима.

На неопределённый срок откладываются торжественные регистрации брака, курение кальянов, работа бань и саун, детских комнат и танцполов, караоке, фотоателье (при соблюдении правил Роспотребнадзора могут сфотографировать на документы), мероприятия в центрах социального обслуживания населения, посещение обучающимися образовательных организаций, проведение любых массовых мероприятий.

«Отдельная оговорка сделана для государственных и муниципальных музеев, открытых плавательных бассейнов с условием соблюдения ими рекомендаций Роспотребнадзора. В аквапарках разрешено пользоваться объектами, находящимися на открытом воздухе (бассейны, водные аттракционы). Пересмотрены условия, при которых возможна работа общепита: кроме разрешения работы в режимах летнего кафе-веранды, доставки, на вынос, добавлена возможность принимать посетителей внутри помещения, но соблюдением санитарных норм и входного контроля температуры тела, с заполняемостью не более 50%, с запретом на проведение банкетов», — пояснили в оперативном штабе.

С 1 августа организации санаторно-курортного профиля смогут принимать гостей из всех субъектов России, а детские лагеря, за каждым из которым закреплено медучреждение на случай заражения посетителей, начнут работу только для жителей Волгоградской области.