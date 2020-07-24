Чикаго, США, , 14:49 — REGNUM Памятник первооткрывателю Америки, мореплавателю Христофору Колумбу в Чикаго, из-за которого ранее произошли протесты, убран из парка города по решению муниципальных властей. Об этом 24 июля сообщает местное издание Chicago-Sun Times.

Также сообщается, что статую демонтировали по распоряжению мэра города и что она была убрана 24 июля примерно в 03:00 по местному времени (11:00 мск).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 июля участники массовых протестов против расизма собрались в чикагском Грант-парке, в котором на тот момент располагался монумент, и атаковали охранявших ее стражей порядка с помощью бросания в них разных предметов, на что правоохранители ответили резиновыми дубинками и слезоточивым газом, задержав 12 человек.

Напомним, ранее в США на фоне протестов против расизма и жестокого обращения полиции начался массовый снос памятников южанам времён Гражданской войны в США и деятелям, которых участники протестных акций считают виновными в расизме, включая Христофора Колумба.