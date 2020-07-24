Москва, , 14:40 — REGNUM После достаточно прохладной погоды в Москву снова придёт тепло. Так, уже в предстоящие выходные столбики термометром поднимутся до отметки +21…+23 °С. Об этом сообщает метеорологический центр «Фобос».

Читайте также: Синоптики: в Москве ожидается кратковременный дождь

«В Москве сегодня пик похолодания: после полудня не выше +19°. Но с субботы в разрывах туч станет выглядывать солнце, и температура начнёт повышаться», — говорится в сообщении.

Также по теме: В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется теплая погода

При этом уже в начала следующей недели воздух прогреется до +26…+27°, что на 3−4 °С теплее обычного.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 июля, в Москве ожидается до пяти градусов ниже климатической нормы. В столице будет облачно с прояснениями, пройдёт кратковременный дождь.