Москва, 24 июля 2020, 14:40 — REGNUM После достаточно прохладной погоды в Москву снова придёт тепло. Так, уже в предстоящие выходные столбики термометром поднимутся до отметки +21…+23 °С. Об этом сообщает метеорологический центр «Фобос».
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При этом уже в начала следующей недели воздух прогреется до +26…+27°, что на 3−4 °С теплее обычного.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 июля, в Москве ожидается до пяти градусов ниже климатической нормы. В столице будет облачно с прояснениями, пройдёт кратковременный дождь.