Стокгольм, , 15:20 — REGNUM Предполагается, что 24 июля правительство Норвегии обновит действующие правила о порядке пересечения шведско-норвежской границы. В приграничном с Норвегии шведском регионе Вермланд граждане надеются, что закрытая граница уже обнажила такие проблемы, как недовольство населения и, самое главное, разделение семей, которые живут по обе стороны пограничных пунктов. Об этом 24 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

В организации сотрудничества Grensetjänsten, помогающей бизнесу и частным лицам налаживать двусторонние контакты на территории двух стран, считают, что граждане испытывают серьезные проблемы, когда сталкиваются с фактом невозможности навестить членов своих семей, проживающих по обе стороны государственной границы.

«Это, наверное, большая проблема. Никто из нас не мог поверить, что это может произойти, — что граница будет закрыта. Здесь почти все семьи связаны друг с другом: через брак, работу, бизнес и так далее. Все это кажется очень странным, и мы не понимаем всего этого», — заявил Кристер Франссон, управляющий кемпинговым лагерем недалеко от границы в населенном пункте Орьенге.

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