Москва, 24 июля 2020, 14:32 — REGNUM Уже на предстоящих выборах в России, которые состоятся в сентябре 2020 года, жителям страны предоставят возможность электронного голосования. Как заявила 24 июля председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, ЦИК предполагает провести эксперимент по электронному дистанционному голосованию в двух регионах.
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По её словам, этот вопрос, вероятнее всего, будет обсуждаться в начале следующей недели.
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Как сообщало ИА REGNUM, в России с 25 июня по 1 июля сразу в двух регионах страны — Москве и Нижегородской области — проводилось электронное голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифата Сабитова, эксперимент с электронным голосованием удался. Он добавил, что теперь надо подумать, как этот опыт надо применять в будущем.
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