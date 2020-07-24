Стокгольм, , 14:40 — REGNUM Правительства многих стран сейчас рассматривают возможные стратегии выхода из ограничений после пандемии коронавирусной инфекции. Одной из возможных мер по инфекционному контролю считается введение «иммунных паспортов», которые позволят предоставлять медицинские данные о гражданах. Со своей стороны, Эмма Франс из Каролинского института в Стокгольме считает, что за реализацией данной идеи могут последовать неожиданные примеры поведения людей. Об этом 24 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«На данный момент это пока только некая идея. Речь идет о каком-то сертификате, который будет показывать, есть ли у вас иммунитет», — комментирует Эмма Франс.

Она предположила, что в дальнейшем «иммунный паспорт» потребуется, в частности, для получения разрешения на работу.

«Многие люди незаменимы в своей области, и нужно иметь в виду и финансовую составляющую. Но сейчас речь идет, например, и об общении и путешествиях», — считает Франс.

В то же время она подчеркивает, что некоторые люди могут просто не соблюдать режим самоизоляции, а воспользоваться более простой стратегией поведения: заразиться чем-нибудь намерено, чтобы выработать у себя иммунитет и получить соответствующую отметку в новом паспорте.