Нур-Султан, , 14:31 — REGNUM В мечетях Казахстана не будут читать молитву на Курбан-байрам, который празднуется 31 июля — 2 августа. Об этом 24 июля заявил председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

По его словам, ограничение связано с продлением карантина в Казахстане до 2 августа. Ранее верховный муфтий выступил с обращением к жителям республики. Он напомнил, что начинается месяц Зул-Хиджа.

Таганулы призвал мусульман держать пост, совершать пожертвования, помогать больным, поддерживать многодетные семьи, сирот и пожилых людей. «В этот непростой период молимся, чтобы все выздоровели от болезни», — сказал муфтий.