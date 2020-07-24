Астрахань, , 14:30 — REGNUM В Астраханской области было задержано браконьерское судно и незаконно выловленной краснокнижной рыбой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

В районе села Новинка Володарского района патрульные обнаружили маломерное судно с двигателем «Ямаха-225», водитель игнорировал требование остановиться и пытался скрыться в камышах, а при задержании оказал сопротивление.

В судне нашли 12 потрошеных тушек русского осетра, три севрюги и одну стерлядь, около 0,5 килограмма черной икры. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам действиями браконьеров, составил около двух миллионов рублей. По факту незаконного вылова рыбы осетровых видов, занесенных в Красную книгу, возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования были проведены обыски в двух жилых домах, где нашли еще три фрагмента осетровых и около 150 банок для фасовки черной икры. Кроме этого, в домах находились гладкоствольное нарезное оружие марки «Сайга», срок разрешения которого истек в 2005 году, пара наручных часов приблизительной стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей, прибор ночного видения, бинокль и несколько сотовых телефонов.