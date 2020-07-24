Москва, , 14:35 — REGNUM Решение о создании национального парка «Салаир» в Алтайском крае должно быть принято к 1 октября. Такое поручение отдал президент России Владимир Путин, сообщает 27 июля пресс-служба Кремля.

Поручение отдано по итогам встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», которая состоялась 26 июня. Правительство РФ при участии правительства Алтайского края должно подготовить и издать нормативный правовой акт, который предусматривает создание на территории края национального парка «Салаир», говорится в документе.

«Срок — 1 октября 2020 года», — указано в поручении.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне добровольцы пожаловались, что вопрос о создании парка «немножко застопорился», а Путин пообещал это решение «подтолкнуть». Низкогорное плато Салаир на юго-западе Сибири известно уникальным климатом и разнообразием природы.

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