Москва, , 14:26 — REGNUM На уходящей неделе российские телеграм-каналы писали о памятнике тройному рву в Бурятии, о работе чучела краснодарским спасателем и о белочке, посетившей челябинских депутатов. Читайте в нашей подборке все самое интересное и любопытное из Telegram-каналов страны.

Центральный федеральный округ

В Москве на Красной площади три девушки разделись до нижнего белья и хотели устроить в таком виде прогулку, но были задержаны. Они объяснили, что таким образом проводили девичник по случаю свадьбы одной из них. «После 48 часов в обезьяннике суд назначил нарушительницам по 15 суток ареста», — пишет канал «Что там в Москве?». Интересно, что думает про этот девичник счастливый жених.

Калуга ждет в гости Илона Маска. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша рассказал главе Минкультуры РФ Ольге Любимовой, приехавшей в Калугу с рабочим визитом, что пригласил основателя Tesla и SpaceX посетить Государственный музей истории космонавтики имени Циолковского. «Идею подхватила директор музея Наталья Абакумова. Она заметила, что Маск часто говорит о Циолковском, а значит, мог бы и посетить Калугу, где его кумир жил, работал и похоронен», — рассказывает «Калужский мечтатель».

Северо-Западный федеральный округ

По итогам конкурса на новое название для онлайн-магазина «Сделано в Карелии» было решено оставить магазину прежнее название. «Новости абсурда», — комментирует «Глубокая Карелия». Хотелось бы, конечно, взглянуть на предложенные конкурсантами варианты.

Петербуржцы обсуждают вероятность введения платы за въезд в центр города. «По большому счету, идея вполне себе здравая. Платный въезд в центр города определенно улучшит дорожную ситуацию. Однако вопрос этот дискуссионный, и решать его нужно только с учетом мнения горожан», — рассуждают «Записки декабриста».

Приволжский федеральный округ

Четыре самарских бара опубликовали совместный манифест — обращение к клиентам, которые устраивают драки и дебоши. Сотрудники баров предупреждают, что передают записи видеокамер полиции и составляют черные списки буйных клиентов. «Злой самаритянин» цитирует манифест: «Ваши блистательные портреты будут помещены в хайлайты инстаграмов каждого из баров. Вами смогут полюбоваться не только сотрудники уголовного розыска, но и каждый из пользователей социальных сетей. Ведешь себя плохо — получай волчий билет». Чувствуется, что у людей накипело.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин согласовал «дезаборизацию» областной столицы. «Нижегородская Стрелка» объясняет: «В Нижнем Новгороде началась ликвидация бессмысленных строительных заборов. Один из подписчиков Глеба Никитина в инстаграм предложил провести «дезаборизацию» областного центра к 800-летию города. Губернатор поддержал это предложение и рассказал, что соответствующие работы уже начались».

Уральский федеральный округ

«Как бы иронично это не звучало, Заксобрание Челябинской области посетила белочка. Парламентарии посчитали, что животное спасалось от 40-градусной жары, которая последнюю неделю досаждала всем живым существам в этом регионе», — пишет «Упорный край». Все закончилось хорошо: депутаты и сотрудники Аппарата проводили белку на выход.

В Ишиме Тюменской области врачи достали из уха мужчины живую улитку. «Мужчина рассказал, что в этот день купал в водоеме собаку, однако сам в воду не заходил. Дискомфорт в ухе появилось, когда собака отряхнулась после купания», — рассказывает «Тюменская область».

Сибирский федеральный округ

«Соревнования по копке могил на скорость перенесут из Омска в крематорий Новосибирска. Конкурс «Могильный беспредел» пройдет в мае 2021 года. Место проведения соревнований переносилось из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки», — пишет «Tayga.info». Как говорится, хороший федеральный округ, и конкурсы интересные.

В центре Кемерова с доски почета похитили портрет бывшего губернатора Амана Тулеева. Рассказывают «Бузотёры и вороньё»: «В сети появилось видео, на котором неизвестный под покровом ночи отдирает портрет и уносит во тьму. Версии разнятся. Одни говорят: «Понес домой молиться». Другие считают, что это провинциальный журналист организует инфоповод в летнее новостное затишье. Третьи полагают, что портрет забрали на реставрацию. Портрет уже исчезал с этой доски несколько лет назад. Тогда реставрация стала официальной версией его пропажи и возвращения. Остается только удивляться, что все портреты на этой доске висят десятилетиями, а тулеевский регулярно приходится реставрировать».

Трамп подал заявление в томский Политех. К сожалению, пока не Дональд. «Парень из села Бай-Хаак Республики Тыва по имени Дмитрий Трамп мечтает учиться в томском вузе. Однофамилец знаменитого президента США хочет учиться заочно на направлении «Программная инженерия», — объясняет «TomskNews».

Южный федеральный округ

В Астраханской области закончили расследовать уголовное дело о ложном доносе в отношении 31-летнего местного жителя, который от скуки донес сам на себя. Молодой человек напился и, чтобы развлечься, позвонил в полицию и признался в убийстве. «Пересмотрел ТНТ и почувствовал себя стендап-комиком», — пишет «Южный sliv».

В Краснодарском крае спасателем на пляже работает чучело. «Интересная Кубань» рассказывает: «На одном из пляжей сочинского курортного посёлка Кудепста на спасательной вышке туристы заметили странного сотрудника. Он сидел и не шевелился. Когда пригляделись, оказалось, что вместо спасателя там сидит манекен. На кукле — кепка и оранжевая футболка спасателя».

Северо-Кавказский федеральный округ

В дагестанском Каспийске военные учения с боевой техникой прошли на пляже, где люди отдыхали с детьми. В интернете опубликовали видео, на котором тяжелая техника погружается в воду в нескольких метрах от купающихся. «Два в одном. Военные учения в Каспийске и бесплатное шоу для отдыхающих», — комментирует «ГОДЕКАН».

Недаром славится кавказское здоровье и долголетие. «Взойти на Эльбрус в возрасте 83 лет решил Рамазан Джаппуев — уроженец и житель п. Эльбрус, один из первопроходцев, построивших первые туристические и инфраструктурные объекты Приэльбрусья. Освоение горы Чегет, Терскол и склонов Эльбруса в 1960-х годах — работа отважной команды горных строителей, в числе которых работал и Рамазан Джаппуев», — пишет «Burka Daily».

На одной из улиц Ставрополя на этой неделе неожиданно забил мощный фонтан. Оказалось, что модная инсталляция стала следствием несанкционированной врезки в водопровод, с помощью которой кто-то воровал воду. «С начала 2020 года сотрудники «Ставрополькрайводоканала» выявили 108 фактов самовольных подключений к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения. Всеми случаями занимаются правоохранители», — рассказывает «Душевный Ставрополь».

Дальневосточный федеральный округ

На Камчатке в городе Елизово усилены полицейские патрули: на улице заметили двух медвежат. «Мачо с Авачи» напоминает: «Даже во время отсутствия медведицы нельзя приближаться к медвежатам, как бы мило они ни выглядели. Не нужно их трогать, они не потерялись, как правило, их мать рядом и представляет для вас огромную опасность. Медведица всегда защищает своих детей. Она не знает, как поведут себя незваные гости, а потому легко впадает в агрессию при виде незнакомцев». Хотя кто в данной ситуации незваные гости — это, конечно, вопрос.

Бурятское село Шулуты претендует на статус самого здорового в мире. В начале лета 15% местных жителей заболели коронавирусом, село даже пришлось окопать тройным рвом, чтобы не допустить распространения инфекции. Об огороженном рвами селе написали многие зарубежные СМИ. Похоже, что рвы сработали: больше никто не заболевает. «ТУНКА» радуется: «Сейчас шулутовцы планируют поставить памятник тройному антикоронавирусному рву для показа туристам, билборды со статьями из мировых СМИ (Washington Post, Reuters, Associated Press)».

Такие истории рассказывали в Telegram’е на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.