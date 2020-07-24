Варшава, , 14:23 — REGNUM 24% украинских трудовых мигрантов хотели бы остаться в Польше на постоянной основе. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого Национальном банком Польши. Отчёт опубликован на официальном сайте регулятора.

В документе сказано, что ещё 14% опрошенных граждан Украины хотели бы остаться на срок более трёх лет, 23% планируют оставаться на заработках год и меньше.

Более половины украинских мигрантов, работающих в Варшаве, хотели бы остаться в Польше на срок более трёх лет. В 2015 году такое желание изъявили всего 8% опрошенных, отметили авторы исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский эксперт в области энергетики Валентин Землянский заявил, что «евроинтеграция» Украины привела к уничтожению промышленности в стране, а также к масштабной трудовой миграции.

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