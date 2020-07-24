Грозный, , 14:11 — REGNUM В Чечне в преддверии праздника Курбан-байрам всем жителям будут выплачены пенсии. Получат зарплату до этого дня также все медицинские работники. Такое поручение отдал глава Чечни Рамзан Кадыров 23 июля в ходе совещания с правительством региона, посвященного вопросам устранения последствий коронавируса в Чечне.

«В ходе совещания поставил задачу выплатить пенсии, а также зарплаты врачам до праздника Курбан-Байрам», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Помимо этого, Кадыров сообщил о том, что в Чечне запускается благотворительная акция Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова по раздаче малоимущим семьям и семьям погибших сотрудников правоохранительных органов баранов для совершения обряда жертвоприношения.

Напомним, мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-байрам отмечается в 2020 году 31 июля. В связи с этим был подписан указ о предоставлении жителям Чечни двух выходных дней — 30 и 31 июля.

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