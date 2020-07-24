Ставрополь, , 14:14 — REGNUM Руководитель одной из компаний в Ставропольском крае заподозрен в контрабанде пиломатериалов. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 24 июля в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

По версии следствия, директор компании по оптовой торговле строительными и лесоматериалами в мае 2020 года без разрешающих документов перевозил из России через таможенную границу пиломатериалы из бука. Продукция незаконно поставлялась в одну из восточных стран.

Выяснилось, что подозреваемый предоставил таможенникам подложные документы — договоры купли-продажи и товарные накладные — о приобретении пиломатериалов на сумму около 3 млн рублей. Однако организация, у которой он якобы закупил этот товар, закрылась еще в 2019 году.

Уголовное дело возбуждено по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. К их перечню пиломатериалы отнесены постановлением правительства РФ.