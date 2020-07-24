Джибути, , 14:14 — REGNUM Пилот из Джибути Фуад Юсуф Али, обвиняемый в государственной измене, объявил вторую голодовку. Об этом сообщает RFI Kiswahili со ссылкой на сообщение его адвоката.

В соответствии с сообщением, пилот отказывается принимать пищу, несмотря на плохое самочувствие. По словам адвоката, Али был доставлен в больницу для лечения, но отказался лечиться, сославшись на страх быть отравленным.

Как сообщают репортеры, Али отверг обвинения в попытке угона военного самолета, а пользователи интернета опротестовали его арест. Али просил убежища в Эфиопии и обвинил военных чиновников Джибути в коррупции, однако был депортирован обратно в Джибути, где он был арестован, обвинен в государственной измене и в настоящее время находится в тюрьме.

Ранее он обвинял тюремные власти в жестоком обращении с ним, а его семья обвиняла правительство в преследованиях. Правительство отрицает все обвинения.

Правозащитная организация Human Rights Watch настоятельно призвала правительство Джибути беспристрастно расследовать утверждения о жестоком обращении с задержанным.