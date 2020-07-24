Кострома, , 13:58 — REGNUM Российский препарат для лечения больных с COVID-19 «Авифавир» поступил в Костромскую область в июле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.

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На данный момент препарат используется только в Окружной больнице Костромского округа № 2, перепрофилированной для лечения пациентов с коронавирусом. Его назначают больным, переносящим инфекцию в «среднетяжелой» и «тяжелой» форме. Если результаты лечения «Авифаиром» удовлетворят врачей, препарат будут использовать в других больницах. В каких объемах лекарство поступило в регион, в профильном департаменте не уточнили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Авифавир» стал первым в России препаратом против коронавируса, зарегистрированным Минздравом. Он разработан Российским фондом прямых инвестиций совместно с компанией «ХимРар». На сегодняшний день препарат применяют исключительно при стационарном лечении по добровольному согласию пациента. Препарат блокирует размножение вируса в организме человека, но имеет ряд противопоказаний.

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