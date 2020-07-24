Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
По его словам, принят ряд мер для поддержки безработных, в том числе увеличен размер пособия.
«Чтобы оно выплачивалось в полном объеме, правительство предоставит регионам еще около 20 млрд рублей», — сказал Мишустин.
Глава правительства отметил важность своевременного получения гражданами средств.