Москва, , 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, принят ряд мер для поддержки безработных, в том числе увеличен размер пособия.

«Чтобы оно выплачивалось в полном объеме, правительство предоставит регионам еще около 20 млрд рублей», — сказал Мишустин.

Глава правительства отметил важность своевременного получения гражданами средств.