Ташкент, , 13:54 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о присвоении почетных званий и награждении орденами и медалями 258 человек за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщает агентство «УзА».

Государственные награды получили медицинские работники, сотрудники органов внутренних дел, министерства обороны, МЧС и Национальной гвардии. Шесть человек награждены медалью «Жасоарт» посмертно.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 июля в Узбекистане выявили 18 986 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 10 149 человек, скончались — 103 пациента.

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