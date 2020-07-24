Великий Новгород, , 13:45 — REGNUM Первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов заболел коронавирусной инфекцией и был госпитализирован. Об этом 24 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

В настоящий момент он проходит лечение в инфекционной больнице, врачи оценивают его состояние как состояние стабильное.

«Весь необходимый комплекс мероприятий по определению контактных лиц проводится. На время отсутствия его полномочия исполняет Станислав Шульцев», — уточнили в оперштабе.

Добавим, за последние сутки в регионе выявили еще 18 носителей SARS-CoV-2. Всего в области коронавирусной инфекцией заразились 3621 человек, 2665 выздоровело, 64 умерло.

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